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Harry e Meghan tornano nel Regno Unito, la decisione 'spiazza' Re Carlo: cosa è successo

Il re avrebbe accolto con favore la possibilità di trascorrere più tempo con il figlio minore e la sua famiglia, specialmente con i nipoti Archie, 7 anni, e Lilibet, 5 anni

Re Carlo, Meghan, Harry e William - fotogramma/ipa
Re Carlo, Meghan, Harry e William - fotogramma/ipa
20 agosto 2026 | 11.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Re Carlo III avrebbe accolto con favore il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito ma, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato colto di sorpresa dalla decisione della coppia di rientrare in Gran Bretagna dopo 6 anni negli Stati Uniti.

Stando alle ricostruzioni, il sovrano sarebbe stato informato soltando domenica scorsa del ritorno dei Sussex, previsto per la fine del mese. Una notizia arrivata inaspettatamente, anche considerando che Carlo aveva incontrato il figlio poche settimane fa, senza che i due gli avessero anticipato la loro intenzione.

Harry e Meghan, secondo le indiscrezioni, si preparano a trascorrere un periodo prolungato nel Regno Unito, e Archie e Lilibet sarebbero già stati iscritti a una scuola britannica, che frequenteranno a partire da settembre.

La coppia vivrà in una residenza privata e non appartanente alla Famiglia Reale. Il loro rientro, inoltre, non comporterebbe alcun cambiamento nei rispettivi ruoli e status. Harry e Meghan continueranno ad essere membri non attivi della Famiglia Reale, in linea con la scelta da loro espressa e con gli accordi raggiunti negli ultimi anni.

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