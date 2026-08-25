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Meghan Markle torna a recitare? "È in trattativa con Netflix"

La duchessa del Sussex potrebbe ottenere un ruolo in 'The Gentlemen'

Meghan Markle - Ipa/Fotogramma
Meghan Markle - Ipa/Fotogramma
25 agosto 2026 | 18.03
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Meghan Markle torna su Netlfix? La duchessa del Sussex, moglie del principe Harry, potrebbe tornare a recitare in 'The Gentlemen'. Secondo quanto rivelato da People, l'attrice è in trattative per unirsi al cast della fortunata serie, nonostante le polemiche degli ultimi giorni.

Nelle ultime ore infatti, dall'Inghilterra si era diffusa la notizia che l'offerta per Markle non fosse più sul tavolo dopo le reazioni fortemente negativa del pubblico. La rivista però, che il Daily Mail considera molto vicina alla famiglia del Sussex, rivela che "le trattative rimangono in piedi nonostante le recenti notizie contrarie, sebbene l'accordo non sia ancora stato trovato".

Alcuni esperti del settore hanno affermato che le voci su un possibile legame tra Meghan e lo show potrebbero essere state divulgate come una cinica tattica di pubbliche relazioni per aumentare il fermento intorno al suo ritorno nel Regno Unito. Altri infatti ritengono che i dirigenti di Netflix non fossero a conoscenza di alcuna potenziale offerta alla duchessa.

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