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Mercato immobiliare Ue: prezzi case +5,1%, affitti +3% nel primo trimestre 2026

Eurostat: prezzi case Ue +5,1% e affitti +3% nel Q1 2026. Aumenti significativi in Portogallo e Croazia.

Un quartiere di Milano visto dall'alto, con diversi nuovi edifici residenziali - Fotogramma/Ipa
Un quartiere di Milano visto dall'alto, con diversi nuovi edifici residenziali - Fotogramma/Ipa
03 luglio 2026 | 11.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel primo trimestre del 2026, i prezzi delle case in vendita nell'Ue sono aumentati del 5,1%, mentre gli affitti sono cresciuti del 3% rispetto al primo trimestre del 2025. Rispetto al quarto trimestre del 2025, i prezzi delle case sono aumentati dell'1,2% e gli affitti dello 0,7%. Lo comunica Eurostat.

Tra il 2025 e il primo trimestre del 2026, i prezzi delle case nell'Ue sono aumentati del 2,9% e gli affitti dell'1,8%. Per quanto riguarda i dati nazionali, confrontando il primo trimestre del 2026 con la media annuale del 2025, i prezzi delle case sono aumentati più degli affitti in 19 Paesi dell'Ue per i quali sono disponibili i dati.

In questo periodo, gli aumenti maggiori dei prezzi delle case sono stati registrati in Portogallo (+10,3%), Bulgaria (+9,4%) e Slovacchia (+9,1%). Francia (-0,5%) e Finlandia (-1,8%) sono stati gli unici Paesi in cui i prezzi delle case sono diminuiti.

Nello stesso periodo, gli affitti sono aumentati in tutti i Paesi dell'Ue, ad eccezione della Slovenia, dove sono diminuiti dello 0,9%, e della Finlandia, dove sono rimasti invariati. Tra gli altri Paesi dell'Ue, l'aumento maggiore è stato registrato in Croazia (+21,9%), seguita da Bulgaria (+6,4%) e Grecia (+5%).

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prezzi case Ue mercato immobiliare dati Eurostat Portogallo Croazia
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