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Mff Ue 2028-34: Sanchez, accordo lontano e differenze sostanziali

Sanchez: accordo Mff Ue 2028-34 è lontano per "differenze sostanziali" e insufficienti stanziamenti. C'è una "mancanza di ambizione".

Il premier spagnolo Pedro Sanchez - Fotogramma/Ipa
Il premier spagnolo Pedro Sanchez - Fotogramma/Ipa
18 giugno 2026 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ora come ora, "siamo molto lontani dal raggiungere un accordo" sull'Mff 2028-34, il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue. Lo conferma il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, a Bruxelles a margine del Consiglio Europeo.

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C'è una "mancanza di ambizione" nella dimensione del Qfp, per Sanchez, e l'apporto alla Pac e alla coesione "deve mantenersi non solo in termini nominali, ma anche in termini reali". Gli stanziamenti "sono molto insufficienti", nota.

"Ci sono molte differenze - aggiunge - oggi iniziamo il dibattito con i numeri e speriamo di poter arrivare ad un accordo prima di fine anno". Per quanto riguarda la Spagna, "manifestiamo scetticismo, perché le differenze sono sostanziali e c'è molto lavoro da fare", conclude.

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Ue Pedro Sanchez Mff 2028 34 Qfp 2028 34
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