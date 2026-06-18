Mff Ue 2028-34: Sanchez, accordo lontano e differenze sostanziali

Sanchez: accordo Mff Ue 2028-34 è lontano per "differenze sostanziali" e insufficienti stanziamenti. C'è una "mancanza di ambizione".

Ora come ora, "siamo molto lontani dal raggiungere un accordo" sull'Mff 2028-34, il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue. Lo conferma il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, a Bruxelles a margine del Consiglio Europeo.

C'è una "mancanza di ambizione" nella dimensione del Qfp, per Sanchez, e l'apporto alla Pac e alla coesione "deve mantenersi non solo in termini nominali, ma anche in termini reali". Gli stanziamenti "sono molto insufficienti", nota.

"Ci sono molte differenze - aggiunge - oggi iniziamo il dibattito con i numeri e speriamo di poter arrivare ad un accordo prima di fine anno". Per quanto riguarda la Spagna, "manifestiamo scetticismo, perché le differenze sono sostanziali e c'è molto lavoro da fare", conclude.