Il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto oggi, lunedì 1 giugno, un accordo sul regolamento dei rimpatri. Il testo prevede tra l'altro la possibilità per gli Stati membri di creare hub di rimpatrio in Paesi terzi, per le persone che non hanno diritto di restare nell'Ue. Questi centri di rimpatrio possono servire sia come destinazione finale sia come centri di transito verso i Paesi di origine oppure verso altri Paesi terzi. Il regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione, a eccezione di alcune parti, che entreranno in vigore dopo un anno.