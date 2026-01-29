Un rappresentante della famiglia del 37enne ha confermato l'autenticità del filmato, spiegando che i genitori erano al corrente dell'incidente avvenuto il 13 gennaio scorso

Alex Pretti, il 37enne infermiere ucciso da agenti federali sabato scorso a Minneapolis, aveva avuto una colluttazione con l'Ice una settimana prima della sua morte. E' quanto mostra un video che è stato diffuso da The News Movement, testata giornalistica digitale fondata da ex Bbc e Dow Jones. Un rappresentante della famiglia Pretti ha confermato l'autenticità del video, spiegando che i genitori erano al corrente dell'incidente avvenuto il 13 gennaio scorso.

Cosa si vede nel video

Il video mostra Pretti che urla contro un veicolo dell'Ice che stava bloccando un incrocio stradale e poi da un calcio a uno dei fanalini posteriori. A questo punto un agente scende dall'auto e afferra Pretti gettandolo a terra, altri agenti accorrono per tenerlo fermo, mentre altri sparano lacrimogeni contro gli altri dimostranti. Pretti riesce a sfuggire alla presa degli agenti e mentre si allontana si vede che ha una pistola nella cinta dei pantaloni.

Poi Pretti e gli altri dimostranti continuano a gridare all'Ice di andare via e gli agenti federali si allontanano. Tnm afferma che il video è stato analizzato dalla Bbc con sistemi per il riconoscimento facciale che ha confermato al 97% che si tratta di Pretti. Il legale della famiglia Pretti, Steve Schleider, ha dichiarato che il video mostra che "Alex è stato violentemente aggredito da agenti Ice senza che costituisse una minaccia per nessuno. Niente di quello che è successo una settimana prima può in alcun modo giustificare l'uccisione di Alex da parte dell'Ice il 24 gennaio".