circle x black
Cerca nel sito
 

Pretti, scontro con agenti Ice una settimana prima di essere ucciso

Il 37enne infermiere era stato bloccato dai federali durante una precedente protesta

Alex Pretti
Alex Pretti
27 gennaio 2026 | 20.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alex Pretti, il 37enne infermiere ucciso sabato a Minneapolis da agenti federali, era noto alle autorità. La Cnn riferisce che Pretti, circa una settimana prima della sua morte, aveva riportato la frattura di una costola nelle proteste contro un gruppo di agenti impegnati in alcuni arresti in una retata anti-immigrazione illegale.

Pretti, a quanto pare, nel primo confronto con l'Ice avrebbe fermato la sua auto quando ha visto un gruppo di agenti all'inseguimento di una famiglia a piedi. Avrebbe iniziato a urlare e a fischiare, secondo una fonte anonima. Pretti sarebbe stato placcato da 5 agenti, uno avrebbe esercitato pressione sulla schiena provocando la frattura di una costola. L'infermiere è stato rilasciato in tempi brevi. "Quel giorno, pensava di morire", le parole della fonte alla Cnn. Al 37enne sono stati successivamente somministrati farmaci compatibili con la presenza di una lesione ad una costola, in base ai documenti visionati dall'emittente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alex pretti pretti minneapolis pretti ice
Vedi anche
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza