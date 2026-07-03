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Mondiali, Egitto arriva a Dallas: 'rissa' con polizia all'aeroporto

Momenti di tensione tra urla e spintoni, le immagini

Spintoni all'aeroporto di Dallas
Spintoni all'aeroporto di Dallas
03 luglio 2026 | 09.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Egitto arriva a Dallas per i sedicesimi di finale dei Mondiali e litiga con la polizia all’aeroporto. La Nazionale africana sarà impegnata oggi, alle 20 ora italiana, nel match contro l’Algeria. L’arrivo in Texas è stato caratterizzato da un accenno di rissa tra membri della delegazione e agenti di polizia.

I video che rimbalzano su X mostrano momenti di tensione tra urla e spintoni. Mentre qualche giocatore firma autografi, ‘storie tese’ tra membri dello staff e almeno un agente, che urla più volte ‘Back off’, ‘Indietro’.

Nel corso dei Mondiali, più volte hanno fatto scalpore le immagini relative ai controlli ordinari, con tanto di perquisizioni, a cui sono state sottoposte le squadre negli Stati Uniti.

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