La 38enne non era ancora entrata nel centro sanitario di Carinyera per farsi visitare. L'esame medico stabilirà se la ferita ha avuto un ruolo nel decesso

Era andata in ospedale perché era stata morsa dal criceto di casa. E' morta, però, subito dopo essere collassata davanti al centro sanitario di Carinyera a Villareal in Spagna come riportano i quotidiani locali. La donna di 38 anni, di nazionalità colombiana, era andata a farsi controllare la ferita con i suoi due figli di 17 e 11 anni. Il referto medico fa riferimento, ovviamente, solo al malore. L'autopsia farà chiarezza ora sulle cause della morte.