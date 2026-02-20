circle x black
Nasa annuncia missione verso la Luna, 4 astronauti in volo 10 giorni

Superato l'ultimo test per il rifornimento del razzo del team Artemis II

La Luna
La Luna
20 febbraio 2026 | 18.32
Redazione Adnkronos
La Nasa sta per mandare un equipaggio attorno alla Luna per la prima volta in oltre 50 anni. Il lancio è programmato all'inizio di marzo, per il viaggio più lungo mai effettuato nello spazio. La missione Artemis II coinvolgerà 4 astronauti che intraprenderanno una missione di 10 giorni attorno alla Luna e torneranno sulla Terra, aprendo la strada a un futuro sbarco sul satellite terrestre.

La Nasa, come riferisce la Bbc, ha ipotizzato come prima data di lancio il 6 marzo (il 7 marzo in Europa), dopo aver superato con successo l'ultimo collaudo: nel secondo test del team Artemis II al Kennedy Space Center in Florida, il razzo è stato rifornito di carburante e sottoposto alla sequenza di conto alla rovescia. Il primo test, all'inizio di febbraio, era stato interrotto a causa di una perdita di idrogeno sulla rampa di lancio. I problemi sono stati risolti.

La missione

L'equipaggio, salvo sorprese, sarà composto da 3 americani - Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch - e un canadese, Jeremy Hansen. Gli astronauti iniziano in queste ore il periodo di quarantena prima di partecipare alla missione in cui verrà utilizzato il mega razzo lunare della NASA, lo Space Launch System, o SLS, alto 98 metri. L'equipaggio sarà agganciato alla capsula Orion, situata in cima al razzo, che ha le dimensioni di un minibus: nella capsula l'equipaggio vivrà per 10 giorni. Il primo giorno della missione prevede un'orbita attorno alla Terra.

Poi, se tutti i sistemi funzioneranno correttamente, gli astronauti si dirigeranno verso la Luna. Nel giro di 4 giorni, il team arriverà a destinazione e girerà attorno al lato nascosto della Luna, quello che non viene mai osservato dalla Terra. Gli astronauti si troveranno a una distanza compresa tra 6.500 e 9.500 km dalla superficie lunare e avranno diverse ore dedicate allo studio e all'acquisizione di immagini della Luna. Quindi, al termine del programma, altri 4 giorni per il viaggio di ritorno con ammaraggio nell'Oceano Pacifico.

