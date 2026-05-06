circle x black
Cerca nel sito
 

Nessy Guerra, Tajani: "Il Cairo disponibile a risolvere il caso rapidamente"

La donna italiana è stata condannata in appello in Egitto a sei mesi di carcere per adulterio

Nessy Guerra (Fotogramma/Ipa)
Nessy Guerra (Fotogramma/Ipa)
06 maggio 2026 | 21.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si apre uno spiraglio per la vicenda di Nessy Guerra, la donna di Sanremo, condannata in appello in Egitto a sei mesi di carcere per adulterio. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sentito al telefono il collega egiziano Badr Abdellaty per discutere del caso. "Il collega egiziano garantisce la disponibilità del suo governo a collaborare e raggiungere una soluzione rapida e positiva" ha scritto in un post su X il ministro degli Esteri, dopo il colloquio telefonico.

CTA

La vicenda

La denuncia è stata fatta dall'ex marito italiano di origine egiziana, Tamer Hamouda, sulla base della legge egiziana che punisce severamente l'adulterio. Con Nessy Guerra c’è anche la figlia di tre anni e il caso riguarda, quindi, la tutela di entrambe. La coppia si era conosciuta a Sanremo, poi aveva vissuto per qualche anno a Genova, prima di trasferirsi in Egitto, dove si è poi separata. La donna ha denunciato più volte di essere bloccata in Egitto da tre anni e non poter fare rientro in Italia, questo perché il marito è riuscito a ottenere dal tribunale egiziano un blocco dell'espatrio della figlia fino al compimento di 21 anni d'età.

Guerra, inoltre, ha più volte denunciato le minacce dell'ex marito, spiegando di essere costretta a nascondersi, vivendo in una località segreta insieme ai genitori e alla figlia che, in virtù della condanna della madre, potrebbe essere affidata al padre.

La Farnesina fa sapere di seguire il caso con la massima attenzione da diversi mesi, assicurando assistenza legale e protezione alla connazionale e alla figlia, oltre a varie forme di sostegno anche economico, amministrativo e personale. Nel corso della vicenda, si legge sul sito del ministero degli Esteri, le autorità egiziane non hanno autorizzato la partenza dal Paese della bambina, oggetto di una contesa legale per l’affidamento.

Ora si attende l’esito dei contatti diplomatici per capire se Nessy Guerra potrà evitare il carcere e rientrare in Italia con la figlia.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nessy guerra oggi nessy guerra ultime notizie nessy guerra tajani nessy guerra egitto
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza