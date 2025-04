Giorgia Meloni è "una dei pochi leader europei graditi a Donald Trump". Lo scrive il New York Times all'indomani dell'incontro tra la premier e il presidente americano alla Casa Bianca. "Come hanno chiarito Trump e il vicepresidente J.D. Vance durante un pranzo nella Cabinet Room e un colloquio nello Studio Ovale, l’intento è quello di fare delle posizioni conservatrici e più nazionaliste di Meloni un modello per il resto d’Europa", evidenzia il quotidiano.

La testata descrive Meloni come "a suo agio nella gestione dell’incontro con Trump: nessuna richiesta che potesse provocare tensioni, come accaduto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma solo elogi al presidente e richiami ai temi a lui più cari". Il New York Times sottolinea due passaggi politici della premier italiana, la quale ha dichiarato che il suo obiettivo è "rendere l’Occidente di nuovo grande" (una citazione indiretta del motto trumpiano "Make America Great Again") e ha "fatto passare il messaggio che non c’è spazio, nelle rispettive visioni, per i programmi sulla diversità o l’ideologia 'woke'".

Il quotidiano osserva anche la cautela con la quale Meloni, che rappresentava l'Italia ma di fatto era anche emissaria dell'Unione europea, abbia invitato Trump a Roma per una visita e suggerito che potesse essere un'occasione per incontrare anche gli altri leader europei, pur ammettendo che da parte della Casa Bianca non è arrivato alcun impegno. La speranza delle istituzioni Ue, con cui la nuova amministrazione Usa preferisce dialogare il meno possibile, è che la premier possa agire da ponte tra le due sponde dell'Atlantico per discutere questioni come i dazi imposti dagli Usa.