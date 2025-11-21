circle x black
Nigeria, attacco a scuola cattolica: rapiti studenti

Nel mirino la Mary's School di Agwara. Ancora incerto l'esatto numero degli studenti rapiti. E' il secondo episodio in una settimana

Scuola in Nigeria - Ipa
Scuola in Nigeria - Ipa
21 novembre 2025 | 11.40
Redazione Adnkronos
Diversi studenti di una scuola cattolica del centro della Nigeria sono stati rapiti oggi, venerdì 21 novembre, nel secondo attacco di questo genere in meno di una settimana. "Il governo dello stato del Niger ha ricevuto con grande tristezza la notizia del rapimento della St. Mary's School nella località di Agwara", ha dichiarato Abubakar Usman, segretario del governo dello stato, aggiungendo che "si deve ancora confermare l'esatto numero degli studenti rapiti, mentre le agenzie di sicurezza stanno continuando a valutare la situazione".

Sono state dispiegate unità tattiche e dell'esercito per "battere palmo a palmo la foresta per mettere in salvo gli studenti rapiti", si legge in un comunicato della polizia dello stato. L'allarme è scattato verso le due di notte quando la polizia è stata avvisata che "alcuni banditi armati hanno attaccato la scuola secondaria cattolica privata St Mary's e rapito un numero di studenti ancora da determinare dai loro dormitori", aggiunge il comunicato.

Lunedì scorso uomini armati hanno attaccato una scuola secondaria nello stato di Kebbi, nel nord ovest del Paese, sequestrando 25 studentesse, una delle quali è riuscita a scappare mentre le altre sono ancora scomparse. Martedì poi uomini armati hanno aperto il fuoco in una chiesa sempre nel nord ovest del Paese, uccidendo due persone durante una messa che era trasmessa in streaming. Si ritiene che decine di fedeli siano stati rapiti.

