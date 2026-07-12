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Omicidio ex deputata pro Brexit Ann Widdecombe, fermato un 28enne

Widdecombe, 78 anni, è stata trovata morta giovedì nella sua abitazione, con il corpo martoriato di ferite

Ann Widdecombe - (Afp)
Ann Widdecombe - (Afp)
12 luglio 2026 | 09.37
Alessia Virdis
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 28 anni, cittadino britannico, è stato fermato in relazione alla morte di Ann Widdecombe, ex deputata dei Tories, poi passata a Reform Uk. E' stato arrestato nel South Yorkshire, ha reso noto la Polizia, come riporta la Bbc.

Widdecombe, 78 anni, è stata trovata morta giovedì nella sua abitazione, con il corpo martoriato di ferite. L'uomo fermato è stato arrestato a circa 430 chilometri dalla proprietà di Widdecombe.

Eletta ai Comuni la prima volta nel 1987, in piena era Thatcher, Widdecombe è rimasta una deputata Tories, orientata a un programma ultra conservatore, soprattutto, sui temi sociali, fino al 2010, avendo anche incarichi come sottosegretaria. Dopo aver lasciato il Parlamento, ha anche avuto delle esperienze televisive, con la partecipazione a reality show, ma con il referendum per la Brexit è tornata in prima linea come una delle voci più prominenti per il Leave. Tra il 2019 e il 2020 è stata europarlamentare per il Brexit Party di Farage, e ora era membro di Reform Uk, di cui era portavoce per l'immigrazione e la giustizia.

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