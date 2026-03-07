E' già il momento di spostare le lancette per l'ora legale, ma non in Italia. Se nell'Unione europea il cambio è previsto tra il 28 e il 29 marzo, ultima domenica del mese, negli Stati Uniti l'abbandono dell'ora solare è imminente: nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo, in gran parte degli Usa e in Canada si torna all'ora legale con lo spostamento delle lancette in avanti: alle 2 del mattino, verranno posizionate sulle 3.

Negli Stati Uniti, l'ora legale è regolata dall'Uniform Time Act e rimane in vigore fino alla prima domenica di novembre. Non tutti gli Stati seguono quanto previsto dal provvedimento: Hawaii e gran parte dell'Arizona, in particolare, non introducono l'ora legale.

Con l'ora legale, nella notte del cambio ora si dorme per 60 minuti in meno. Si guadagna un'ora di luce nel corso del giorno, con il tramonto 'ritardato' e con un impatto sulle spese per l'energia: in teoria minore uso dell'illuminazione artificiale a beneficio di quella naturale. L'ora legale sarà in vigore fino all'ultima domenica di ottobre - quest'anno il 25 ottobre - quando tornerà invece l'ora solare e le lancette degli orologi dovranno essere spostate nuovamente un'ora indietro.