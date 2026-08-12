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Orso si intrufola in un'abitazione privata per... un tuffo in piscina - Il video

Il video diventato virale sui social

L'orso in piscina - Instagram
L'orso in piscina - Instagram
12 agosto 2026 | 12.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Emergenza caldo anche per... gli orsi. Un orso bruno è diventato protagonista di un curioso episodio a Sierra Madre, nella contea di Los Angeles, in California, dove si è introdotto nel giardino di un'abitazione privata e si è tuffato nella piscina.

L'animale è stato ripreso mentre nuotava tranquillamente, cercando sollievo dalle alte temperature, che nella zona hanno raggiunto i 35 gradi. A riprendere la scena è stato David Rechtschaffen che l'ha poi condivisa sui social.

Fortunatamente nessun intervento è stato necessario: terminato il suo bagno e dopo essersi rinfrescato, l'orso è uscito dalla piscina e ha lasciato la proprietà senza causare danni.

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orso los angeles orso in piscina california
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