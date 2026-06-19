circle x black
Cerca nel sito
 

Pakistan, rimpatriati dall'Italia sette reperti archeologici

Nuovo capitolo nella cooperazione tra i due Paesi sul fronte della tutela del patrimonio culturale

(Foto dal sito de ministero degli Esteri del Pakistan)
(Foto dal sito de ministero degli Esteri del Pakistan)
19 giugno 2026 | 09.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono rientrati in Pakistan sette reperti archeologici recuperati in Italia dalla Guardia di Finanza e successivamente consegnati al Consolato generale pakistano di Milano nell'aprile 2025. I beni sono arrivati a Islamabad, segnando un nuovo capitolo nella cooperazione tra i due Paesi sul fronte della tutela del patrimonio culturale.

CTA

L’ambasciata del Pakistan a Roma ha espresso soddisfazione per il rimpatrio, ricordando in una nota anche un'analoga operazione avvenuta nell'ottobre 2025, quando furono restituiti 90 reperti sequestrati nel 2007 dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Secondo la rappresentanza diplomatica, Italia e Pakistan sono impegnati in un'intensa "collaborazione tecnica bilaterale" nei settori della ricerca archeologica, della conservazione dei beni culturali e della formazione professionale, con progetti condivisi e scambi di competenze.

Nel comunicato viene inoltre ricordata la lunga presenza di missioni archeologiche italiane in Pakistan, a partire da quella avviata nel 1955 da Giuseppe Tucci a Swat, e il contributo di diversi studiosi italiani premiati con onorificenze pakistane per il loro lavoro nel campo dell’archeologia. Il rimpatrio dei reperti viene infine indicato come esempio di cooperazione efficace tra le autorità dei due Paesi nella lotta al traffico illecito di beni culturali e nella valorizzazione del patrimonio storico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rimpatrio reperti archeologici cooperazione tutela del patrimonio culturale traffico illecito di beni culturali
Vedi anche
Maturità, alla prima prova tra gli studenti vince il tema argomentativo - Video
Made in Italy, Giovanni Rana: "Il cibo italiano è amato in tutto il mondo, a tavola siamo i migliori" - Video
Al via Consiglio Europeo a Bruxelles, sul tavolo Cina e bilancio Ue - Videonews
Sorelle scomparse, l'appello del padre: "Sarah è celiaca, attenzione anche nei negozi" - Video
Sorelle scomparse, l'ultimo vocale di Alisya al papà - Audio
Caso Garlasco, appello della difesa Sempio: "Basta odio social" - Video
Funerali Ruini, a San Pietro Papa Leone con 34 cardinali concelebranti - Video
Il mercantile italiano 'Grande Torino' tra i primi ad attraversare Hormuz - Video
Crans Montana, 15enne dimessa dopo sei mesi. Il papà: "Una nuova vita con sogni che non pensavamo di poter avere"
News to go
Telemarketing selvaggio, scatta nuovo blocco alle telefonate
Toy Story 5, Pete Docter e Lindsey Collins: "La tecnologia non può fermare i giocattoli" - Video
Massimo Dapporto: "Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza