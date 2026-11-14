circle x black
Cerca nel sito
 

Papa Leone, gaffe in Perù: inizia a parlare... in italiano - Video

Il Pontefice ha salutato i fedeli riuniti a Lima, ma scordandosi che parlano spagnolo

Papa Leone XIV - Afp
Papa Leone XIV - Afp
Segui Adnkronos su Google
14 novembre 2026 | 15.50
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Gaffe linguistica per Papa Leone XIV. Il Pontefice, durante il suo discorso ai fedeli riuniti davanti alla nunziatura apostolica di Lima, in Perù, ha iniziato a parlare in italiano, scordandosi però, per un momento, che nel Paese sudamericano parlano spagnolo.

"Un breve saluto prima di partire per la prossima tappa di questo viaggio apostolico", ha detto, in italiano, il Papa iniziando il suo discorso, per poi però accorgersi dell'errore, "oh, scusate, perdonatemi, sto parlando italiano". Risate tra i fedeli e immediato il cambio con lo spagnolo: "Qui in casa si parla italiano...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Maltempo in Toscana, "Via, Via tutti": l'avvertimento prima della frana in diretta - Video
Ddl Concorrenza alla Camera, le modifiche proposte - Video
L'ex hacker: "In Italia abbiamo dei geni 'buoni' che ci possono difendere" - Video
Scioperi bus, treni, aerei: il calendario degli scioperi da oggi a fine mese - Video
Sinner apre il profilo TikTok: "Grazie per l'affetto, fatemi sapere cosa volete vedere" - Video
News to go
Fotovoltaico, confermato il no se a terra nei terreni agricoli
Tumori, l'appello video di Jessica Scarpa: "Daraxonrasib per tutti i pazienti, firmate la petizione"
Mister Alvini e l'aneddoto sul fantacalcio: "Babbo, Raimondo gioca?" - Video
Frosinone Calcio, Alvini: "Salvezza è la base per creare un futuro importante" - Video
Napoli, arriva nuovo polo di innovazione e sviluppo - Video
Truffe ad anziani nel Nord Italia, carabinieri recuperano pacchi con oro, denaro e pistole a Napoli - Video
Microsoft, problemi per Outlook, Copilot e Teams - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza