Il Pontefice ha salutato i fedeli riuniti a Lima, ma scordandosi che parlano spagnolo

Gaffe linguistica per Papa Leone XIV. Il Pontefice, durante il suo discorso ai fedeli riuniti davanti alla nunziatura apostolica di Lima, in Perù, ha iniziato a parlare in italiano, scordandosi però, per un momento, che nel Paese sudamericano parlano spagnolo.

MEME DEL PAPA LEON XIV Jajaja el Papa León XIV en Perú subió al balcón y pensó que estaba en el Vaticano. Empezó a hablarle a los Peruanos en Italiano jajajajajajaj https://t.co/lDqXsGFA6Z — Cruzado_XP (@CruzadoXP) November 13, 2026

"Un breve saluto prima di partire per la prossima tappa di questo viaggio apostolico", ha detto, in italiano, il Papa iniziando il suo discorso, per poi però accorgersi dell'errore, "oh, scusate, perdonatemi, sto parlando italiano". Risate tra i fedeli e immediato il cambio con lo spagnolo: "Qui in casa si parla italiano...".