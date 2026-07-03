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Papa agli Usa: "I migranti hanno contribuito a plasmare il futuro della nazione"

Le sue parole alla vigilia del suo viaggio a Lampedusa nel giorno dei duecentocinquanta anni dall'Indipendenza americana

Papa Leone XIV - Fotogramma Ipa
Papa Leone XIV - Fotogramma Ipa
03 luglio 2026 | 20.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti". Usa queste parole papa Leone XIV alla vigilia del suo viaggio a Lampedusa di domani nel giorno dell'anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti. "Il Papa ha fatto una libera scelta, mi pare una scelta che vivrà di vita propria. Ci sono segnali chiari", ha fatto notare l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano.

Il discorso del Pontefice

"In questi ultimi duecentocinquanta anni, per così tanti popoli in tutto il mondo, è stata la ferma determinazione a realizzare la nobile visione dei padri fondatori della nazione a rendere l'America sinonimo di libertà, mentre il Paese apriva le sue porte a successive ondate di immigrati, consentendo a loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione" ha detto in uno dei passaggi del suo discorso in occasione dell'accettazione della Liberty Medal del 'National Constitutional Center' nel collegamento virtuale con Philadelphia.

"Fu proprio questo amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti, nelle ore più buie del secolo scorso, al tempo delle due guerre mondiali, a guardare oltre se stessi e, a costo di grandi sacrifici, a difendere la causa della libertà oltre i propri confini", ha osservato nell’intervento.

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