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Esplosione in un palazzo del Principato di Monaco: "Probabile attentato"

Tre i feriti, due sono in condizioni gravi: si tratta di una famiglia ucraina composta da padre, madre e figlio 13enne. Un sospettato avrebbe lasciato una borsa o un pacco nell'atrio dell'edificio prima di allontanarsi

Polizia sul luogo dell'esplosione nel Principato di Monaco - Afp
Polizia sul luogo dell'esplosione nel Principato di Monaco - Afp
29 giugno 2026 | 23.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tre persone sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in un edificio residenziale del Principato di Monaco, che le autorità hanno definito un "attacco deliberato". L'esplosione è stata "molto probabilmente un attentato", ha dichiarato all'Afp il ministro di Stato Christophe Mirmand. La deflagrazione si è verificata intorno alle 21 ora locale in un edificio situato lungo una strada che costeggia il confine con la Francia.

Il procuratore Stéphane Thibault ha affermato che un sospettato avrebbe lasciato una borsa o un pacco nell'atrio dell'edificio prima di allontanarsi. Al momento, non è emerso alcun elemento che indichi il motivo per cui l'edificio possa essere stato preso di mira, ha aggiunto il magistrato. Secondo Mirmand, una coppia di circa 50-60 anni è rimasta ferita in modo gravissimo ed è in pericolo di vita, mentre un ragazzo di 13 anni, molto probabilmente imparentato con la coppia, ha riportato ferite meno gravi. I tre feriti sarebbero di nazionalità ucraina e parte di una stessa famiglia composta da padre, madre e figlio. Il padre sarebbe un oligarca di Kiev, in prognosi riservata assieme alla moglie.

L'ordigno esplosivo conteneva apparentemente bulloni e pallettoni da caccia, ha precisato Mirmand, aggiungendo che la polizia ha avviato un'indagine sull'accaduto. "È la prima volta nella storia, per quanto ne so, che un atto di questo tipo si verifica nel Principato", ha dichiarato il ministro.

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attentato monaco esplosione monaco principato monaco
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