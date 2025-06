L’America vive una nuova ondata di contestazione, che si estende da New York a Seattle, da Chicago ad Atlanta. 700 Marines mobilitati in area Los Angeles

Divampano in tutti gli Stati Uniti le proteste le retate tra gli immigrati volute dall'amministrazione del presidente Donald Trump. Partite da Los Angeles, manifestazioni spontanee e organizzate stanno incendiando le strade di svariate città statunitensi, tra cui a New York, Seattle, Chicago, Austin, Las Vegas e Washington.

Il sindaco di Spokane, nello stato di Washington, ha annunciato lo stato di emergenza e imposto il coprifuoco dopo che i manifestanti hanno bloccato le strade per protestare contro l'attività dell'agenzia federale per il controllo dell'immigrazione (ICE). Oltre 30 persone sono state arrestate, ha affermato il capo della polizia cittadina, Kevin Hall. Gli arresti sono stati "prevalentemente per reati minori. Non sono stati somministrati gas lacrimogeni... né proiettili di gomma", ha detto. "Quello che si vedeva là fuori era fumo inerte", ha aggiunto Hall durante una conferenza stampa , riferendosi a un fumo non tossico e non esplosivo.

A Seattle, i manifestanti hanno riempito le strade scandendo slogan anti-ICE e tenendo cartelli che condannano le recenti retate dell'agenzia. Un video condiviso sull'app Citizen mostra un incendio e del fumo che si alza sulla strada vicino al Seattle Federal Office Building. A un certo punto, sono stati lanciati dei fuochi d'artificio sulla folla, costringendola a scappare e a gridare. In una dichiarazione, il sindaco di Seattle, Bruce Harrell, ha affermato che la città ha incoraggiato i cittadini a "difendere i propri valori in modo pacifico" e ha condannato la risposta dell'amministrazione Trump alle proteste di Los Angeles. Seattle non collaborerà con i controlli federali sull'immigrazione, ha affermato, secondo quanto riportato dal quotidiano KING.

700 Marines mobilitati in area Los Angeles

Secondo una dichiarazione rilasciata mercoledì dal Comando Settentrionale degli Stati Uniti, 700 Marines sono mobilitati e si trovano nell'area di Los Angeles, ma non nelle strade cittadine, come parte della Task Force 51 incaricata della gestione delle proteste. I marines in servizio hanno completato l'addestramento di base sulle regole standard dell'uso della forza e saranno dispiegati entro le prossime 48 ore.

Nel frattempo, circa 2.000 soldati della Guardia Nazionale sono attualmente in servizio attivo e aiutano gli agenti dell'ICE durante le dimostrazioni e altri 2.000 membri della Guardia saranno pronti per il servizio giovedì pomeriggio, secondo il Maggior Generale Scott M. Sherman, che guida la task force.

L'impiego dell'intero battaglione dei Marines segna un'intensa escalation nell'uso dell'esercito da parte di Trump come dimostrazione di forza contro i manifestanti.