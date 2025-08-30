circle x black
Russia-Cina, Putin: "Nostre relazioni economiche mai così forti"

Le parole del presidente russo durante la visita ufficiale in Cina

Putin - Fotogramma
Putin - Fotogramma
31 agosto 2025 | 00.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le relazioni economiche tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti", così Vladimir Putin, impegnato nella guerra con l'Ucraina, alla Xinhua, in vista della sua visita ufficiale in Cina, ha parlato della cooperazione tra i due Paesi. "Dal 2021, il fatturato commerciale è cresciuto di circa 100 miliardi di dollari", ha spiegato.

Il presidente russo ha aggiunto: "In termini di commercio bilaterale, la Cina è il leader indiscusso per la Russia e lo scorso anno la Russia si è classificata al quinto posto tra i paesi stranieri, partner commerciali della Cina".

relazioni economiche commercio bilaterale putin russia cina
