Re Carlo III ha trascorso una parte della giornata di oggi in ospedale dopo aver avvertito "effetti collaterali temporanei" per una seduta di terapia per il cancro. Buckingham Palace rende noto che il re "è tornato a Clarence House, per precauzione su consiglio dei medici, il programma quotidiano di domani verrà rivisto. Sua Maestà intende presentare le proprie scuse a tutti coloro a cui potrebbe essere recato disagio o che potrebbero rimanere delusi" dalla situazione. Oggi Carlo III avrebbe dovuto ricevere le credenziali degli ambasciatori di 3 paesi. Domani, invece, avrebbe dovuto raggiungere Birmingham per impegni pubblici.

Re Carlo è in cura per un cancro reso noto a febbraio 2024 dopo una procedura a cui il sovrano si è sottoposto per un'ipertrofia prostatica benigna. Non sono mai stati resi noti i dettagli della patologia che ha costretto Carlo III ad allontanarsi dalla scena pubblica per alcuni mesi, fino ad aprile 2024.