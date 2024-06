Un nuovo ritratto di re Carlo, in alta uniforme. E un messaggio della regina Camilla. Sono stati diffusi in occasione della Giornata delle Forze Armate, che nel Regno Unito si celebra oggi, ultimo sabato di giugno.

L'immagine, scattata dal fotografo Hugo Burnand, mostra il re seduto, con la divisa militare, medaglie e decorazioni e la spada nella mano sinistra. Risale, evidenzia la Bbc, allo scorso novembre, quindi prima dell'annuncio della malattia di Carlo.

A new portrait of The King has been released to mark #ArmedForcesDay. His Majesty is Commander-in-Chief of the Armed Services.



The photograph features His Majesty wearing his Field Marshal No1 Full Ceremonial Frock Coat with medals, sword and decorations.



