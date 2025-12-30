circle x black
Cerca nel sito
 

Re Carlo e l'onorificenza... per la tata: il (raro) premio in arrivo nella famiglia reale

Maria Teresa Turrion Borrallo sarà premiata nel 2026 per il suo servizio

Re Carlo - Ipa/Fotogramma
Re Carlo - Ipa/Fotogramma
30 dicembre 2025 | 11.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Onorificenza 'reale' per la tata di Buckingham Palace. Re Carlo ha infatti annunciato le onorificenze che verranno conferite nel 2026 e, secondo quanto riporta il Daily Express, ha voluto dedicare un premio speciale a una persona che ha svolto negli anni un ruolo fondamentale per la famiglia reale, e per la famiglia del Galles in particolare, crescendo anche i principi George e Louis e la principessa Charlotte: la tata Maria Teresa Turrion Borrallo.

La donna infatti, nel nuovo anno, riceverà la 'Royal Victorian Medal d'argento', un riconoscimento per il servizio reso al sovrano o a un altro membro della famiglia reale che in Inghilterra viene visto come un vero e proprio dono personale, una specie di ringraziamento di cuore.

Chi è Maria Teresa Turrion Borrallo

Maria Teresa Turrion Borrallo non è spesso sotto i riflettori, ma svolge un lavoro giudicato imprescindibile da Buckingham Palace. Originaria della Spagna, ha studiato al prestigioso Norland College di Bath, considerato uno dei migliori al mondo e 'trampolino' anche per lavorare per i reali di Londra, che spesso assumono tate neo laureate.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
re carlo tata reali tata buckingham palace inghilterra tata premio
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza