Oggi diamo i numeri. Il primo è 20, come le direttive e i regolamenti europei che bisogna rispettare nel campo della cyber security. Il secondo è 0, come il numero di cloud provider del vecchio continente che sono in grado di competere a livello internazionale. Di questi due primati parliamo con Roberto Baldoni, professore universitario e dirigente dell'Agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale.