Torna Royal Ascot, uno degli appuntamenti più attesi in Gran Bretagna, non solo in quanto prestigioso evento ippico, ma anche perché è un'occasione mondana seguitissima. Partecipa sempre la famiglia reale e le signore sono chiamate da anni a sfoggiare i cappelli più particolari, colorati e stravaganti. Una tradizione a cui non rinuncia nessuno da anni, e infatti anche la regina Camilla in questa edizione 2025 ha sfoggiato un cappello chiaro ma molto appariscente. Dai pianeti ai fiori, dalle farfalle alle stelle, ecco alcuni dei cappellini più ingombranti e particolari indossati dal pubblico.