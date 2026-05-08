Lo schema con i nomi dei parenti originari di Casale Monferrato consegnato dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dal sindaco Emanuele Capra

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio, oggi alla Farnesina per l'incontro con il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, ha ricevuto uno schema del suo albero genealogico, con i nomi dei parenti originari di Casale Monferrato. A consegnarlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Casale, Emanuele Capra.