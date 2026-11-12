Il killer è stato identificato, si chiamava Matt Lambert. Si è ammazzato, dopo un conflitto a fuoco con la polizia, mentre si trovava in un appartamento sopra la palestra

E' di un morto e cinque feriti il bilancio ancora provvisorio di una sparatoria avvenuta oggi, giovedì 12 novembre, in una palestra del centralissimo quartiere di Washington, Logan Circle. L'autore della sparatoria, Matt Lambert, si è ucciso, dopo aver aperto il fuoco contro gli agenti come ha fatto sapere il capo ad interim della polizia metropolitana, Jeff Carroll, citato dalla Cnn.

I negoziatori della polizia hanno parlato per un'ora con l'uomo, mentre era barricato nel tentativo di convincerlo ad arrendersi, ma l'uomo avrebbe aperto il fuoco contro gli agenti, ha dichiarato Jeff Carroll, capo a interim della polizia di Washington. Secondo le prime ricostruzioni, il sospetto aveva una lite in corso con il condominio dell'edificio.

La dinamica della sparatoria

L'uomo sarebbe entrato nei locali dell'elegante palestra Vida Fitness colpendo una persona alle spalle e dandosi poi alla fuga. Avrebbe continuato, però, a sparare anche all'esterno mentre la gente correva fuori disperata. Si sarebbe, poi, barricato in un appartamento sopra la palestra e, dopo uno scontro a fuoco con gli agenti, si sarebbe tolto la vita.