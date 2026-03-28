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Francia, sventato attentato a Bank of America a Parigi: indaga l'antiterrorismo

In un messaggio su X il ministro dell'Interno Laurent Nuñez si è congratulato con la squadra di polizia intervenuta

Francia, sventato attentato a Bank of America a Parigi: indaga l'antiterrorismo
28 marzo 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La polizia francese ha sventato oggi, sabato 28 marzo, un attentato alla sede centrale di Bank of America a Parigi e arrestato un uomo che stava per . Lo rende noto l'emittente Bfmtv mentre la Procura nazionale antiterrorismo ha aperto un'indagine per "tentativo di incendio doloso o altro atto pericoloso in connessione con un'impresa terroristica". Si indaga anche per "fabbricazione di un ordigno incendiario o esplosivo in relazione a un'impresa terroristica", "possesso e trasporto di un ordigno incendiario o esplosivo al fine di provocare danni pericolosi, in relazione a un'impresa terroristica" e "associazione a delinquere di stampo terroristico".

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In un messaggio su X il ministro dell'Interno Laurent Nuñez si è congratulato con la squadra di polizia intervenuta. "Complimenti alla rapida azione di una squadra di polizia della prefettura che ha permesso di sventare un violento attacco terroristico la scorsa notte a Parigi", ha dichiarato.

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attentato antiterrorismo ordigno artigianale incendio doloso
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