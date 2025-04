Terremoto Myanmar, Emirati arabi dispiegano task force

Gli Emirati Arabi Uniti hanno dispiegato una task force umanitaria per sostenere le operazioni di soccorso in Myanmar, colpito da un violento terremoto che ha causato oltre 3.000 vittime e distrutto vaste aree del paese. Su direttiva del Presidente degli Emirati, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, una squadra di ricerca e soccorso è stata inviata sul posto. Il contingente è composto da unità della Difesa Civile, polizia di Abu Dhabi, e della Guardia Nazionale e del Comando delle Operazioni Congiunte degli Emirati.

Secondo quanto riportato dall’agenzia statale Wam, l’intervento rientra “nell’ambito dell’impegno costante degli Emirati Arabi Uniti nel fornire assistenza immediata alle popolazioni colpite da calamità naturali, come espressione di solidarietà e fratellanza internazionale”. Attualmente, il team emiratino opera in sei località colpite del Myanmar, con turni alternati diurni e notturni per massimizzare l’efficienza dei soccorsi e raggiungere le aree più isolate.

Nel frattempo, la giunta militare del Myanmar ha annunciato un cessate il fuoco temporaneo fino al 22 aprile, con l’obiettivo di facilitare le operazioni umanitarie, accelerare gli interventi di ricostruzione e preservare la stabilità nel Paese. Anche altri gruppi armati coinvolti nel conflitto interno, che prosegue da oltre quattro anni, hanno aderito alla tregua. Gli Emirati Arabi Uniti “restano impegnati nel fornire supporto alle comunità colpite, sottolineando l’importanza della cooperazione globale nei momenti di emergenza”, afferma l'agenzia di stampa emiratina.