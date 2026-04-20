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Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami

Le scosse sono state così violente che hanno fanno tremare grandi edifici fino a Tokyo, che si trova a diverse centinaia di chilometri dall'epicentro

Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami
20 aprile 2026 | 10.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate. Lo ha reso noto l'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha emesso un allerta tsunami per onde alte oltre tre metri dopo che l'epicentro è stato registrato nelle acque del Pacifico.

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Le scosse sono state così violente che hanno fanno tremare grandi edifici fino a Tokyo, che si trova a diverse centinaia di chilometri dall'epicentro.

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