circle x black
Cerca nel sito
 

Il marito le sparò dopo aver ucciso il fratello, lutto a Cagliari per la morte di Michela Rubiu: "Vita spezzata in modo brutale"

Il messaggio della sindaca di Sinnai Maria Barbara Pusceddu dopo il decesso della 47enne: "Proclamato il lutto cittadino, il nostro territori ferito da violenza feroce"

Il marito le sparò dopo aver ucciso il fratello, lutto a Cagliari per la morte di Michela Rubiu:
18 agosto 2026 | 10.27
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

"Ci sono momenti in cui il ruolo di Sindaca e il dovere istituzionale si fondono del tutto con l’umanità e con un dolore indicibile, di fronte a un dramma troppo grande e ingiusto per trovare una spiegazione. La notizia del barbaro femminicidio di Michela lascia le comunità di Sinnai e di Solanas in uno stato di profondo sconcerto, sgomento e sincera rabbia". Comincia così il lungo post su Facebook pubblicato da Maria Barbara Pusceddu, sindaca di Sinnai, poche ore dopo la notizia della morte di Michela Rubiu, la 47enne di Solanas (Ca), che all'alba del 23 luglio scorso fu ferita con un'arma da fuoco dal marito, Alessandro Pintus, 39enne di Quartu Sant'Elena, che poco dopo ha ucciso anche il fratello Andrea, 42 anni.

Ieri, dopo 25 giorni di agonia, la donna è deceduta all'ospedale 'Brotzu' di Cagliari, dove era arrivata in gravi condizioni dopo l'aggressione avvenuta all'interno del bar che la coppia gestiva, lasciando sotto choc tutta la comunità locale.

"Quando un territorio viene ferito così al cuore da una violenza tanto feroce - ha continuato ancora la prima cittadina nel suo messaggio -, la tragedia di una famiglia diventa inevitabilmente la tragedia di noi tutti. Nessuna parola può colmare l’abisso di una vita spezzata in modo così brutale, né cancellare la gravità di una piaga sociale che continua a colpire le donne al cuore della nostra società. A nome dell’intera città di Sinnai, dell’Amministrazione comunale e di ogni cittadino, mi stringo con profonda commozione, rispetto e affetto alla mamma, ai figli, ai familiari e a tutti i cari di Michela. In questo momento di immenso dolore, la nostra comunità si unisce in un unico grande abbraccio per farvi sentire che non siete e non sarete soli".

Infine, ha proclamato il lutto cittadino. "Per interpretare il sentimento di cordoglio dell'intera cittadinanza e per rendere omaggio alla memoria di Michela, sentita la famiglia, disporrò la proclamazione del lutto cittadino. Invito tutti a unirsi in un momento di silenzio e di riflessione, per affermare con forza il no di tutta la nostra comunità a ogni forma di violenza", ha concluso.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio cagliari michela rubiu alessandro pintus lutto cittadino
Vedi anche
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi
Eruzione Etna, nuova bocca nella Valle del Bove: il video della nuvola di cenere vulcanica - Video
Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video
Mercati: seduta incolore, petrolio e oro in rialzo - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Affranto per aver provocato guai a persone a cui tiene" - Video
Trump con George Washington nel nuovo video generato con l'Ia: "Grazie per le tue idee"
Ballando con le stelle, Jimmy Ghione sarà nel cast: "Farò ballare il mondo" - Video
Noemi riprende il tour dopo l'incidente, l'arrivo sul palco con le stampelle: "Mi è mancato cantare" - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Non vuole ritrattare ma puntualizzare" - Video
Palio di Siena verso nuovo rinvio, ancora pioggia su piazza del Campo - Video
News to go
Iran-Usa, tregua scaduta e braccio di ferro su Hormuz
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza