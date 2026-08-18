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È morto Fulvio Lucisano, addio al re dei produttori cinematografici: aveva 98 anni

Lo apprende l'Adnkronos dai familiari. Lucisano aveva fondato le società di produzione cinematografica Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell'Anica dal 1998 al 2001

Fulvio Lucisano - Ipa
Fulvio Lucisano - Ipa
18 agosto 2026 | 10.26
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

E' morto oggi Fulvio Lucisano. Lo apprende l'Adnkronos dai familiari del decano dei produttori cinematografici italiani, che era nato il 1 agosto del 1928, ed aveva appena compiuto 98 anni. Lucisano aveva fondato le società di produzione cinematografica Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell'Anica dal 1998 al 2001. A continuare la sua opera nel cinema sono ora le figlie, Federica e Paola.

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Cinema Morto Produttori
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