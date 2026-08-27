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Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 in Tibet

L'epicentro del terremoto si trova a centinaia di chilometri a nord delle regioni colpite dalle inondazioni di ieri

Sismografo - (123 Rf)
Sismografo - (123 Rf)
27 agosto 2026 | 21.42
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Un terremoto, di magnitudo 4.7, si è registrato oggi, giovedì 27 agosto, in Tibet. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa cinese Xinhua, citando il Centro cinese per le reti sismiche, la scossa è stata registrata a Nagqu. L'epicentro del terremoto si trova a centinaia di chilometri a nord delle regioni Himalayane colpite dalle alluvioni di ieri. Le autorità cinesi hanno attivato il livello IV di allerta alluvioni, dichiarando che il lago artificiale, formatosi nel porto di confine di Gyirong, era ad "alto rischio" di cedere e di inondare il corso d'acqua a valle.

Intanto si è aggravato ulteriormente a 389 morti il bilancio delle vittime delle inondazioni in Nepal, come rende noto la polizia nepalese nell'ultimo aggiornamento su Facebook. Risultano dispersi almeno 900 persone, compresi circa 660 turisti di oltre 30 nazionalità: tra loro anche 3 italiani.

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