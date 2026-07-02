Si tratterebbe di Hernan Gil, guardia giurata di 43 anni, impiegato a Catia La Mar, una zona costiera quasi completamente rasa al suolo dal sisma del 24 giugno che ha provocato 2.295 morti e oltre 11mila i feriti

Da mercoledì sera sera centinaia di soccorritori sono al lavoro per salvare un uomo venezuelano di 43 anni, ancora vivo a una settimana dal terribile terremoto in Venezuela e intrappolatpo sotto le macerie di un edificio di sette piani. Si tratterebbe, afferma l'Afp, di Hernan Gil, una guardia giurata impiegato a Catia La Mar, una zona costiera quasi completamente rasa al suolo dal sisma del 24 giugno che ha provocato 2.295 morti e oltre 11mila i feriti.

Squadre di soccorso provenienti da sette Paesi stanno lavorando da tre giorni per cercare raggiungere il 43enne.

Intanto la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato sette giorni di lutto nazionale, a partire dalle 18 di ieri "in ricordo delle vittime". In un messaggio, diffuso sui social, ha espresso vicinanza alle famiglie colpite: "In questo momento di tristezza abbracciamo coloro che soffrono in questa tragedia".