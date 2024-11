Donald Trump è arrivato a Washington per recarsi alla Casa Bianca dove è stato invitato da Joe Biden dopo la sua vittoria elettorale. Un invito che, va ricordato, il presidente eletto non rivolse a Biden dopo la sconfitta elettorale del 2020. Come era stato anticipato, Melania Trump non accompagna il marito per il tradizionale incontro con la first lady Jill Biden.

"La signora Trump non parteciperà oggi all'incontro alla Casa Bianca. Il ritorno del marito nello Studio Ovale per avviare il processo di transizione è incoraggiante e lei gli fa i migliori auguri", ha scritto su X l'ufficio della futura first lady. Ad accompagnare Trump nel suo ritorno vittorioso a Washington c'è invece Elon Musk, considerato uno dei principali artefici della vittoria elettorale dell'ex presidente.

Il miliardario tech, al quale è stata appena affidata la guida del Dipartimento per l'efficienza governativa, non dovrebbe recarsi alla Casa Bianca ma sarà al fianco del tycoon durante il successivo incontro con i deputati repubblicani, secondo fonti citate dalla Cnn che precisano che Musk ha viaggiato sull'aereo di Trump. Oggi a Capitol Hill è anche attesa l'elezione del nuovo leader repubblicano del Senato.