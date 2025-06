Donald Trump ha paragonato gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran alla decisione del suo Paese di sganciare bombe atomiche sul Giappone durante la Seconda guerra mondiale.

Parlando al vertice della Nato all’Aia, il presidente Usa ha descritto l’attacco chirurgico 'Midnight Hammer' nel fine settimana contro i siti nucleari iraniani, sottolineando che ha portato a una rapida conclusione della guerra. "Non voglio fare l'esempio di Hiroshima o di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa", l'attacco americano "ha posto fine a una guerra. Se non avessimo distrutto gli impianti nucleari iraniani, ora starebbero ancora combattendo".