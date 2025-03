Il presidente Usa commenta la vicenda della chat su Signal in cui è stato inserito per errore il direttore di The Atlantic: "E' risultata essere una cosa non grave"

"L'unico intoppo in due mesi, ed è risultata essere una cosa non grave". E' quanto ha detto Donald Trump commentando, con Nbcnews, la vicenda della chat su Signal in cui è stato inserito per errore il direttore di The Atlantic, Jeffrey Goldberg che ha potuto così visionare i piani per i raid in Yemen. Il presidente ha ribadito comunque la sua fiducia nel suo team di sicurezza nazionale e in particolare nel consigliere per la Sicurezza Nazionale, Mike Waltz, che ha invitato il giornalista nella chat.

"Michael Waltz ha imparato una lezione, è una brava persona", ha aggiunto Trump che poi alla domanda su come il numero del giornalista sia finito sulla chat ha scaricato la responsabilità sullo staff del consigliere. "Era sul telefono di uno del team di Michael, era lui ad avere il numero", ha sostenuto.

Infine, Trump ha affermato di non essere seccato per la vicenda, o per il contenuto delle rivelazioni emerse, sottolineando che la presenza di un giornalista nella chat "non ha avuto impatto alcuno" sull'operazione militare.

Cosa è successo

Il Politico ha rivelato che alla Casa Bianca sono in corso furiose discussioni da quando sono emerse le clamorose rivelazioni del direttore di The Atlantic Jeffrey Goldberg.

Citando un alto funzionario dell'amministrazione, il giornale ha rivelato un animato scambio di messaggi tra lo staff del presidente, con "metà che dice che Waltz non sopravviverà o non dovrebbe sopravvivere" a questa bufera. In particolare, due alti consiglieri hanno avanzato l'idea di dimissioni dell'ex deputato della Florida, in modo da non mettere il presidente "in una brutta posizione". "E' stato irresponsabile non controllare chi c'era nella chat, irresponsabile avere quella conversazione su Signal, non si può avere un consigliere per la Sicurezza Nazionale irresponsabile", ha sentenziato una delle fonti di Politico. Ancora più esplicito un altro commento: "Tutti alla Casa Bianca sono d'accordo su una cosa, Mike Waltz è un fottuto idiota". Ma le parole di Trump sembrano aver posto fine alla questione.