Joe Biden "sta per ritirarsi, l'ho fatto fuori dalla corsa. Ora c'è Kamala (Harris, ndr). E' pessima, non vale niente. Ve la immaginate alle prese con Putin o con il presidente della Cina, un tipo davvero duro...". Donald Trump preannuncia il ritiro di Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca. L'ex presidente pubblica un video sul suo profilo social Truth. Il filmato, con espressioni poco riguardose nei confronti del presidente, rimbalza su X.

BREAKING: Leaked video shows Donald Trump saying he thinks Kamala Harris will be the Democrat nominee, says she is "so f**king bad."



"She's so bad. She's so pathetic. She's just so f**king bad."



"How did I do with the debate the other night? I kicked that old, broken down pile… pic.twitter.com/8OKxd1hHc6