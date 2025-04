Donald Trump sfratta Barack Obama. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto rimuovere il ritratto di Obama dal Grand Foyer della Casa Bianca e lo ha sostituito con un altro dipinto. Ora, come mostra un video diffuso dal profilo X della Casa Bianca, appeso al muro c'è un quadro che immortala la reazione di Trump dopo l'attentato subìto a Butler, in Pennsylvania, a luglio 2024.

Il quadro raffigura il presidente nel momento in cui grida 'fight! fight! fight!" dopo essere stato colpito da un proiettile all'orecchio destro. Non è noto al momento il nome dell'artista che ha realizzato il quadro e, come evidenzia la Cnn, non è chiaro se l'opera sia un dono o se sia stata acquistata.

Il 'galateo' della Casa Bianca prevede che i ritratti degli ex presidenti vengano esposti in posizioni strategiche e risultino particolarmente visibili agli ospiti. Trump, in realtà, non è nuovo a scelte di rottura. Nel corso del suo primo mandato fece rimuovere i ritratti di Bill Clinton e Geoge W. Bush, sostituiti da William McKinley e Theodore Roosevelt. Si attende ora con curiosità il destino del ritratto di Joe Biden, a quanto pare ancora in via di realizzazione.