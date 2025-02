Donald Trump dichiara guerra alle cannucce di carta. Il presidente degli Stati Uniti, che nelle prime 2 settimane di mandato ha firmato centinaia di ordini esecutivi, si appresta ad adottare un nuovo provvedimento. "La prossima settimana firmerò un ordine esecutivo per porre fine alla ridicola spinta di Biden per le cannucce di carta, che non funzionano. Torniamo alla plastica!", annuncia Trump in un post sul social Truth.

Lo scorso anno, l'amministrazione dell'ex presidente Joe Biden ha varato un piano per ridurre e gradualmente eliminare la plastica monouso con una 'stretta' su posate da cucina, bicchieri e cannucce. Il provvedimento, secondo l'amministrazione, avrebbe dovuto contribuire a ridurre l'inquinamento e a tutelare la salute pubblica, favorendo l'impiego di materiali sostenibili.

A Trump, però, il piano non piace. Il presidente, come fa notare il Washington Post, non ha chiarito se interverrà su tutto il piano varato da Biden. L'orientamento della nuova amministrazione, però, in termini generali è chiaro in materia di ambiente: Trump ha già adottato misure senza precedenti per chiudere o rivoluzionare gli uffici federali dedicati al tema.

L'avversione per le cannucce di carta, d'altra parte, non è una novità. Già nella campagna elettorale del 2020 il presidente si schierò a favore delle cannucce di plastica proponendo articoli in vendita sul proprio sito: "Le cannucce di carta liberal non funzionano".