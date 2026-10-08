"Aspettate un attimo...". Una telecamera traditrice sorprende Donald Trump. Durante il comizio in Texas, il presidente degli Stati Uniti vede sul maxischermo il dettaglio della sua nuca: l'elaborata acconciatura che il numero 1 della Casa Bianca esibisce in ogni uscita pubblica non basta. Risultato: capelli diradati e cute ben visibile. E' 'dramma'. "Così non va bene, lassù sono diradati. Perché non me l'avete detto?", dice Trump rivolgendosi alla platea.