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Trump scopre la 'chierica': "I capelli non ci sono, ora sono depresso" - Video

Un'inquadratura tradisce il presidente durante il comizio in Texas

08 ottobre 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Aspettate un attimo...". Una telecamera traditrice sorprende Donald Trump. Durante il comizio in Texas, il presidente degli Stati Uniti vede sul maxischermo il dettaglio della sua nuca: l'elaborata acconciatura che il numero 1 della Casa Bianca esibisce in ogni uscita pubblica non basta. Risultato: capelli diradati e cute ben visibile. E' 'dramma'. "Così non va bene, lassù sono diradati. Perché non me l'avete detto?", dice Trump rivolgendosi alla platea.

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