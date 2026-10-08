Un'inquadratura tradisce il presidente durante il comizio in Texas
"Aspettate un attimo...". Una telecamera traditrice sorprende Donald Trump. Durante il comizio in Texas, il presidente degli Stati Uniti vede sul maxischermo il dettaglio della sua nuca: l'elaborata acconciatura che il numero 1 della Casa Bianca esibisce in ogni uscita pubblica non basta. Risultato: capelli diradati e cute ben visibile. E' 'dramma'. "Così non va bene, lassù sono diradati. Perché non me l'avete detto?", dice Trump rivolgendosi alla platea.