Donald Trump imita e sfotte l'atleta transgender. Nell'intervento davanti ai parlamentari repubblicani, al Kennedy Center di Washington, il presidente si esibisce in uno 'show' che viene apprezzato dalla platea, tra risate fragorose.

Trump, che ha vietato la partecipazione di transgender alle competizioni sportive femminili, imita una atleta trans impegnata in una gara di sollevamento pesi: "Mia moglie odia quando lo faccio. Vorrei essere più esplicito ma mi stanno guardando...", dice, mimando lo sforzo e le successive lacrime dell'atleta per un flop sportivo. "Poi arriva un tizio - prosegue - e alza i pesi senza difficoltà...".