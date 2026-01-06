circle x black
Cerca nel sito
 

Trump e l'imitazione dell'atleta transgender: "Mia moglie non vuole" - Video

Nell'intervento davanti ai parlamentari repubblicani, al Kennedy Center di Washington, il presidente si esibisce in uno 'show'

Trump e l'imitazione dell'atleta transgender
Trump e l'imitazione dell'atleta transgender
06 gennaio 2026 | 19.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump imita e sfotte l'atleta transgender. Nell'intervento davanti ai parlamentari repubblicani, al Kennedy Center di Washington, il presidente si esibisce in uno 'show' che viene apprezzato dalla platea, tra risate fragorose.

Trump, che ha vietato la partecipazione di transgender alle competizioni sportive femminili, imita una atleta trans impegnata in una gara di sollevamento pesi: "Mia moglie odia quando lo faccio. Vorrei essere più esplicito ma mi stanno guardando...", dice, mimando lo sforzo e le successive lacrime dell'atleta per un flop sportivo. "Poi arriva un tizio - prosegue - e alza i pesi senza difficoltà...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump video trump
Vedi anche
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza