Donald Trump sarebbe senza dubbio il favorito alle elezioni (PDF) se i social media rispecchiassero fedelmente la realtà. E' quanto emerge da un'analisi di Social Data su circa 1 miliardo di citazioni e più di 6 miliardi di interazioni online.

Sui social il candidato repubblicano ottiene risultati doppi rispetto alla sua rivale democratica

In particolare, nei quattro mesi trascorsi dalla candidatura di Kamala Harris a luglio fino al giorno del voto imminente, l'analisi di 962 milioni di citazioni e 6,5 miliardi di interazioni online parla chiaro: anche osservando semplicemente le metriche di base, come il numero di citazioni sul web e su Twitter, le interazioni generate e la visibilità dei messaggi, il candidato repubblicano ottiene risultati doppi rispetto alla sua rivale democratica.

Trump in vantaggio per citazioni positive sia sul web che su X

Tuttavia, è riduttivo interpretare una citazione come un endorsement, specialmente per una figura controversa come Trump, come dimostrato dall'analisi del sentiment nelle citazioni in cui l’incidenza dei post negativi è più alta per il tycoon.

Se però consideriamo il numero assoluto di citazioni positive il vantaggio di Trump persiste sia sul web che su X, ex Twitter, mantenendo sempre una proporzione vicina a 2 a 1. Un confronto tra i vari Stati basato sull'engagement positivo, scelto come metrica più rappresentativa e qualitativa, mostra Harris in vantaggio solo in 10 Stati su 50, e non tra i più influenti: New York, Delaware, Minnesota, North Carolina, New Jersey, Massachusetts, Washington, Oregon, Wyoming e New Hampshire.

Nell'ultima settimana panorama leggermente più favorevole a Harris

Analizzando l'ultima settimana di monitoraggio (28 ottobre-4 novembre), il panorama appare leggermente più favorevole a Harris, che conquista Alabama, Nevada, Vermont, Maryland, Louisiana, Kansas, Missouri, Connecticut e Iowa. Tuttavia, perde il supporto in North Carolina, New Jersey, Washington e Oregon, portando il totale degli stati favorevoli a 15, troppo pochi rispetto ai 50 complessivi.

Sentiment su Fb è nettamente a favore di Trump

Guardando la performance su Facebook e Instagram nell'ultimo mese, la situazione migliora leggermente per Kamala Harris. Del resto è noto che Meta sia più vicina al mondo democratico, mentre Twitter abbia un'affinità maggiore con quello repubblicano. La differenza di follower su Facebook e Instagram si spiega con la presenza storica del candidato repubblicano. Nonostante ciò, i livelli di engagement ottenuti da Harris risultano validi se confrontati con la disparità nella fan base, mentre il sentiment su Facebook è nettamente a favore di Trump.

Harris ha più seguito femminile e pubblico più giovane

L'analisi demografica mostra che Harris ha un seguito femminile più pronunciato e un pubblico giovane nelle fasce di età inferiori, mentre Trump è più popolare tra gli uomini e nella fascia dai 35 ai 44 anni. Sopra i 45 anni, il coinvolgimento diminuisce per entrambi i candidati. Gli interessi degli elettori riflettono pubblici differenti: Harris è sostenuta da amanti della musica, letteratura, della legge e degli animali, mentre Trump trova sostegno tra chi è più orientato verso la famiglia e i social media.

Scrittori e prof con Harris, imprenditori e militari con Trump

A livello professionale, gli scrittori, insegnanti e artisti appoggiano Harris, mentre manager, militari, imprenditori e politici sono più vicini a Trump, con un orientamento più forte verso l'economia e il potere.

Infine, i temi ricorrenti nelle discussioni evidenziano un approccio più astratto e orientato al futuro per Harris, eccetto il valore simbolico della possibilità di diventare la prima presidente donna. Trump, al contrario, costruisce una narrativa basata sull'identità americana, la collaborazione con Elon Musk, e eventi come l'attentato in Pennsylvania, temi che colpiscono maggiormente l'immaginario collettivo.

Social, realtà e il ruolo degli indecisi

Tra i sostenitori che generano più engagement per Trump spiccano figure di forte richiamo legate all'identità americana, mentre per Harris emergono celebrità internazionali come Beyoncé e Taylor Swift, oltre a ex presidenti come Biden, Obama e Carter. Tutto sembra indicare un'ampia vittoria di Trump, ma i social media non rappresentano una copia fedele della realtà, bensì un piano parallelo che può influenzare la percezione pubblica e, di conseguenza, spostare gli indecisi. Resta da vedere come si tradurrà questo panorama nel voto effettivo.