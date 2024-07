C'è anche Hulk Hogan sul palco della convention repubblicana che a Milwaukee incorona Donald Trump come candidato per le elezioni di novembre 2024. Hulk Hogan, all'anagrafe Terry Bollea, interviene nell'ultima giornata dell'evento. Il 70enne, una delle leggende del wrestling, infiamma la platea.

Hulk Hogan Rips His Shirt on The RNC Stage



“LET TRUMPAMANIA MAKE AMERICA GREAT AGAIN!” pic.twitter.com/sXZUBazbKI