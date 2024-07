"Aspettate, aspettate...". Donald Trump, colpito da un proiettile all'orecchio nell'attentato durante un comizio in Pennsylvania, si rialza sorretto dagli agenti dei servizi segreti. Prima di essere portato via, Trump chiede agli agenti di aspettare: vuole compiere gesti per rassicurare la folla e ripete la parola 'fight!'.