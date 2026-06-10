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Raid Usa in Iran, Trump difende i nuovi attacchi citando una serie tv anni '90

Su Truth Social la scena tratta dall'episodio di 'The West Wing' intitolato 'Una proposta proporzionata'

Il post di Donald Trump - Truth Social
Il post di Donald Trump - Truth Social
10 giugno 2026 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per giustificare e difendere la decisione di riprendere i raid contro l'Iran, in risposta all'abbattimento dell'Apache su Hormuz, Donald Trump posta su Truth una scena di una serie televisiva del filone presidenziale, ma un po' datata. Si tratta infatti di "The West Wing", popolare serie televisiva andata in onda su Nbcnews tra il 1999 e il 2006, ed in particolare di un episodio della prima serie andata in onda nell'ottobre del 1999 - per intenderci esattamente due anni prima dell'11 settembre - in cui Martin Sheen, nei panni dell'immaginario presidente Josiah Ned Bartlet, discute animatamente con i suoi consiglieri militari la risposta proporzionata all'abbattimento di un aereo Usa da parte della Siria.

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L'episodio si intitolava appunto "A proportional response", come quella annunciata da Trump quando ha reso noto che era stato stabilito che l'Apache era stato colpito dagli iraniani e che gli Usa "dovevano" rispondere con "una risposta proporzionale ai recenti attacchi alle forze Usa".

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iran guerra guerra iran iran news trump iran
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