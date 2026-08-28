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Usa, il rapporto: problemi di comunicazione al decollo, quasi-collisione per il Marine One di Trump

Secondo il National Transportation Safety Board, i lavori in corso alla Casa Bianca potrebbero aver contribuito all'episodio del 4 agosto scorso

L'elicottero presidenziale Marine One di Trump - Ipa
L'elicottero presidenziale Marine One di Trump - Ipa
28 agosto 2026 | 07.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I lavori in corso alla Casa Bianca potrebbero aver contribuito a una quasi-collisione tra l'elicottero presidenziale Marine One e un aereo di linea nei cieli sopra Washington all’inizio di questo mese. Lo ha rilevato un rapporto National Transportation Safety Board (Ntsb).

Il passaggio ravvicinato tra i due velivoli è avvenuto il 4 agosto dopo che il presidente Donald Trump è decollato a bordo del Marine One da una postazione temporanea sull’Ellipse, all’esterno del complesso della Casa Bianca, mentre era in corso la costruzione di un eliporto permanente all’interno del complesso. Sia la Casa Bianca che l’Amministrazione Federale dell’Aviazione (Faa) degli Stati Uniti hanno affermato che Trump non è mai stato in pericolo.

Gli investigatori del Ntsb hanno appurato che i controllori del traffico aereo dell’Aeroporto Nazionale Ronald Reagan di Washington non hanno ricevuto la prima trasmissione radio che segnalava l’imminente decollo dell’elicottero presidenziale e che "il secondo tentativo era disturbato e completamente illeggibile".

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