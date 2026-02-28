circle x black
Trump nella 'situation room' ma non è alla Casa Bianca: lo scatto a Mar-a-Lago
01 marzo 2026 | 00.38
Redazione Adnkronos
La Casa Bianca ha diffuso su X una foto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e di alcuni dei suoi alti consiglieri che monitorano l'andamento degli attacchi aerei congiunti USA-Israele contro l'Iran. L'immagine mostra Trump, in giacca, camicia bianca e un cappellino da baseball bianco con la scritta "USA", seduto a un tavolo con il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il Capo di Gabinetto della Casa Bianca Susie Wiles, con una mappa parzialmente oscurata contrassegnata "Operation Epic Fury" dietro di loro. Non viene specificato dove sia stata scattata la foto, il post recita solo: "Il Presidente Donald J. Trump monitora le operazioni militari statunitensi in Iran: Operazione Epic Fury, 28 febbraio 2026". Trump si trova attualmente in Florida. È diventata consuetudine per i presidenti americani diffondere immagini nella situation room in momenti cruciali dei loro mandati alla Casa Bianca. L'ex presidente Barack Obama l'ha fatto quando il leader di Al-Qaeda Osama bin Laden fu ucciso in un'incursione delle forze speciali statunitensi in Pakistan nel 2011. Trump preferisce Mar-a-Lago alla Casa Bianca e lo dimostra anche questa volta, così come avvenuto quando le forze speciali statunitensi catturarono il leader venezuelano Nicolas Maduro a Caracas nel gennaio di quest'anno.

